Berlin (dpa) – Der Sänger Giovanni Zarrella und weitere Musikstars sind mit dem Musikpreis Polyton ausgezeichnet worden. Dabei handelt es sich um eine Auszeichnung von Musikschaffenden für Musikschaffende.

Zarrella (48) bekam die Auszeichnung in der Kategorie Schlager. Außerdem gewannen: SSIO (Kategorie Rap), Turbostaat (Punk), Rage Girl Remix (Pop), CATT (Indie Pop), Ellen Allien (EDM), Kadavar (Rock), Jonny Mahoro (Newcomer) und Domiziana (Hyperpop).





Herbert Grönemeyer und weitere Musikstars sind Teil des Preises

Die Preise vergibt die Akademie für Populäre Musik, deren Gründungsmitglieder unter anderem Herbert Grönemeyer, Shirin David und Roland Kaiser sind. Sprecherin ist die Musikerin Balbina.

Die Auszeichnung ist undotiert. Der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien Wolfram Weimer fördert die Veranstaltung. Die Berliner Band Mia («Tanz der Moleküle») eröffnete den Abend.

Einer der bekanntesten Musikpreise in Deutschland war lange Zeit der Echo, der im Jahr 2018 abgeschafft worden war. 2023 wurde der Polyton zum ersten Mal vergeben.

Abkehr von Verkaufszahlen als Kriterium

Die damalige Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) hatte im Juli 2021 die Planung für einen neuen Musikpreis angekündigt, ebenso die Gründung der Akademie.

Um einen Echo zu erhalten, waren lange vor allem Verkaufszahlen entscheidend. Das sollte beim neuen Preis anders werden, kündigte Grütters damals schon an. Es sei Zeit für einen Preis, der «frei von kommerziellen Aspekten ausschließlich künstlerische Leistung würdigt», sagte sie.

Eingebettet ist die Preisverleihung erneut in ein mehrtägiges Programm, das auch Diskussionsrunden umfasst.