Berlin (dpa/bb) – Zum Tag der Arbeit am 1. Mai hat Berlins neue Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey für attraktive Arbeitsbedingungen in Unternehmen und Betrieben geworben. «Berlins Entwicklung zu einem führenden europäischen Innovations- und Wirtschaftsstandort wird nur gelingen, wenn wir auch als Arbeitsstandort mit besten Bedingungen überzeugen», erklärte die SPD-Politikerin am Samstag.

Beschäftigte und Unternehmen der Hauptstadt hätten sich in einem von Krisen geprägten Jahr widerstandsfähig gezeigt, meinte die frühere Regierende Bürgermeisterin. Beim Wirtschaftswachstum sei Berlin mit 4,9 Prozent bundesweit Spitze. «Die aktuellen Beschäftigungszahlen bestätigen die positive Entwicklung», fügte sie hinzu und verwies auf Hilfen und ein Entlastungspaket des Senats.

Allerdings hatte die Bundesagentur für Arbeit am Freitag eine steigende Arbeitslosigkeit für Berlin vermeldet. Im April waren 185 918 Menschen arbeitslos gemeldet, 3183 mehr als im Vormonat und 9201 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote liegt bei 9,0 Prozent.