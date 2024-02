Berlin (dpa/bb) – Berlins Wirtschaftssenatorin und SPD-Vorsitzende Franziska Giffey hat ukrainischen Kriegsflüchtlingen weiter Hilfe zugesichert. «Seit zwei Jahren führt Putins Russland einen verbrecherischen Krieg, der täglich Zerstörung, Vertreibung und Tod bringt», teilte sie am Samstag auf der Plattform X (ehemals Twitter) mit. «Seit zwei Jahren müssen die Menschen in der Ukraine um ihr Leben und ihr Land kämpfen. Wir stehen fest an der Seite unserer ukrainischen Freunde, die ihre Heimat und die Freiheit verteidigen», so die SPD-Politikerin anlässlich des zweiten Jahrestags des russischen Angriffs auf das Nachbarland.

«Wir unterstützen diejenigen von ihnen, die in Berlin Zuflucht suchen. Und wir fordern von der russischen Regierung, dieses unermessliche Leid sofort zu beenden und sich aus der Ukraine zurückzuziehen», so Giffey. Russland war am 24. Februar 2022 mit Tausenden Soldaten in das Nachbarland einmarschiert. Seither sind Zehntausende Menschen getötet oder verletzt worden, darunter Tausende Zivilisten in der Ukraine. Derzeit beherrscht Russland etwa ein Fünftel des Territoriums der Ukraine.