Berlin (dpa/bb) – Berlins Regierende Bürgermeisterin und SPD-Landesvorsitzende Franziska Giffey hat mit Blick auf die anstehenden Koalitionsverhandlungen mit der CDU angekündigt, auf eine deutliche sozialdemokratische Handschrift zu achten. «In den Sondierungsgesprächen haben wir in vertrauensvollen Gesprächen viele inhaltliche Schnittmengen zwischen beiden Parteien festgestellt», sagte die SPD-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. Sie erwarte nun auch für die Koalitionsverhandlungen professionelle und zügige Beratungen.

«Es geht darum, lösungs- und sachorientiert die 13 Fachthemenfelder abzuarbeiten und einen guten gemeinsamen Weg für Berlin zu vereinbaren, der für Fortschritt und Vorankommen steht», sagte Giffey. Das gelte für die Zukunftsthemen der Stadt ebenso wie für die Alltagssorgen der Berlinerinnen und Berliner. «Wir werden darauf achten, dass dieser Koalitionsvertrag eine starke sozialdemokratische Handschrift trägt und die Kraft hat, auch diejenigen zu überzeugen, die dem Bündnis bislang noch skeptisch gegenüber stehen.»

CDU und SPD kommen am Donnerstag erstmals zu Koalitionsverhandlungen über die Bildung einer schwarz-roten Landesregierung zusammen. Dann trifft sich die sogenannte Dachgruppe, die darüber entscheidet, was schließlich Eingang in den Koalitionsvertrag findet. Die 13 Facharbeitsgruppen zu Themenfeldern von Bildung über innere Sicherheit bis Verwaltungsmodernisierung sollen von Montag an verhandeln. Anfang April soll der Koalitionsvertrag stehen.