Berlin (dpa/bb) – Berlin bleibt nach Überzeugung von Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) eine Wachstumsregion. Die Hauptstadt sei ein «Motor der deutschen Wirtschaft», sagte die Vize-Regierungschefin im Interview der «Berliner Morgenpost» (Samstag) . «Berlin hatte letztes Jahr 1,6 Prozent Wirtschaftswachstum, damit gehören wir zu den Top Drei in Deutschland.» 75 Unternehmen seien neu angesiedelt und viele Betriebe ausgebaut worden. Insgesamt seien 26.000 neue Arbeitsplätze entstanden.

«In vier großen Wachstumsfeldern wird es in der Digitalwirtschaft weiter nach oben gehen», meinte Giffey. «Das sind Fintech, also digitale Finanzdienstleistungen, das ist GreenTech, also der Umweltsektor, das sind Games und Health-Tech, also der Gesundheitssektor.» Der Fachkräftemangel sei allerdings eine große Wachstumsbremse. Essenziell für das Wachstum sei auch ausreichend Wohnraum. «Da geht es nicht nur um bezahlbare Wohnungen, sondern überhaupt um Wohnraum», so die SPD-Politikerin.