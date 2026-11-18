Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Das Wetter in Berlin und Brandenburg bleibt zunächst ziemlich ungemütlich. Am Mittwoch bringen viele Wolken teils schauerartigen Regen mit sich, so der Deutsche Wetterdienst (DWD). Auch kurze Gewitter sind demnach nicht ausgeschlossen.

Zudem kommt es gebietsweise zu Windböen, die am Nachmittag teils auch stürmisch werden können. In Gewitternähe sind laut Vorhersage auch schwere Sturmböen möglich. Die Temperaturen erreichen zwischen 10 und 13 Grad.





Der Wind lässt in der Nacht merklich nach, hieß es vom DWD weiter. Regen gibt es nur noch vereinzelt. Die Temperaturen sinken auf 4 bis 8 Grad ab.

Kalte Nächte mit Glättegefahr

Auch am Donnerstag soll es dicht bewölkt und zeitweise regnerisch bleiben. Die Temperaturen erreichen laut DWD 6 Grad in der Prignitz und 11 Grad in der Niederlausitz. Für Berlin werden 9 Grad vorhergesagt.

In der Nacht regnet es gebietsweise noch in Südbrandenburg. Die Wolken ziehen gerade in Nordbrandenburg aber ab. Die Tiefstwerte fallen laut der Vorhersage auf 6 Grad im Regen bis auf minus 1 Grad im Norden Brandenburgs. Dort kann überfrierende Nässe auch zu Glätte führen.

Der Freitag zeigt sich von einer anderen Seite: Es werde heiter bis wolkig. In Südbrandenburg zieht der Regen ebenfalls ab, so der DWD. Die Temperaturen erreichen zwischen 4 und 7 Grad, fallen in der Nacht auf 2 bis minus 1 Grad. Regen werde nicht mehr erwartet.