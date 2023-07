Berlin (dpa/bb) – Lokale Gewitter, Starkregen und zeitweise Sturmböen erwarten die Menschen in Berlin und Brandenburg zum Wochenstart. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte, startet der Tag am Vormittag wechselnd bewölkt. Dabei treten zeit- und gebietsweise Schauer sowie lokale Gewitter auf, die rasch nach Osten abziehen. Am Nachmittag werden erneut einzelne Schauer und örtliche Gewitter erwartet, dabei kommt es vereinzelt zu Starkregen und stürmischen Böen. Zum Abend lockert der Himmel auf. Die Höchstwerte liegen zwischen 27 und 31 Grad.

In der Nacht zum Dienstag soll es gering bewölkt und regenfrei werden. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 13 und 16 Grad.

Am Dienstag wird es laut DWD heiter, vorübergehend ziehen Wolken auf. Es bleibt trocken – die Temperaturen steigen auf Werte zwischen 29 und 33 Grad.

In der Nacht zum Mittwoch wechselt die Bewölkung und von Südwesten kommt es gebietsweise zu Schauern oder Gewittern. Die Tiefstwerte liegen zwischen 17 und 20 Grad.