Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Schauer und Gewitter erwarten die Menschen am Mittwoch in Berlin und Brandenburg. Zudem kann es vereinzelt zu Unwettern kommen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte. Demnach treten im Tagesverlauf gebietsweise stürmische Böen, Starkregen und Hagel auf. Zum Nachmittag klingt das etwas ab, in östlichen Landesteilen bleibt ein geringes Gewitterrisiko bestehen. Im Süden Brandenburgs wird vor starker Wärmebelastung gewarnt. Die Höchsttemperaturen liegen bei 29 bis 32 Grad.

Die Nacht zum Donnerstag bleibt laut Vorhersage meist trocken. Es kann lokal zu Dunst und Nebel kommen, die Temperaturen sinken auf 15 bis 19 Grad. Zum Donnerstag hin klart es etwas auf. Im Süden Brandenburgs sind stellenweise Schauer zu erwarten. Am Nachmittag und Abend hin wird es bewölkter. Weiterhin sind regionale Schauer zu erwarten. Die Höchsttemperaturen liegen bei 27 bis 31 Grad.

Die Nacht zum Freitag bleibt den Meteorologen zufolge bewölkt mit Schauern, die teilweise kräftiger ausfallen können. Auch sind vereinzelt Gewitter möglich bei Tiefsttemperaturen um 17 Grad. Am Freitag wird es kühler. Regen und lokal vereinzelte Gewitter werden erwartet. Dabei liegen die Höchsttemperaturen bei 22 bis 25 Grad.