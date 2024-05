Eberswalde (dpa/bb) – Bei Starkregen und Gewitter ist die Feuerwehr im Nordosten Brandenburgs am Donnerstag zu einigen wetterbedingten Einsätzen gerufen worden. «Wir haben das gekriegt, was wir erwartet haben», sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Donnerstagabend. Insgesamt seien es in den Landkreisen Oberhavel und Uckermark um die 20 Einsätze gewesen. Dazu zählten kleinere Überschwemmungsschäden sowie abgebrochene Äste oder gänzlich beschädigte Bäume. In Storkow (Landkreis Oder-Spree) löste ein Blitzschlag einen Hausbrand aus.

Insbesondere für den Nordosten des Landes hatte der Deutsche Wetterdienst heftigen Niederschlag vorausgesagt. Auch in anderen Teilen Brandenburgs hatte es teilweise heftig geregnet.