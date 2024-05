Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Auf einen sonnigen Tagesstart können sich die Menschen in Berlin und Brandenburg am Freitag freuen. Ab dem Nachmittag sind dann gebietsweise Schauer und Gewitter zu erwarten, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Lokal sind Starkregen, Hagel und Sturmböen möglich. Maximal 25 Grad werden es am Freitag. In der Nacht auf Samstag kühlt es bis auf 9 Grad ab. Es wird bewölkt, örtlich sind noch einzelne Schauer und Gewitter möglich.