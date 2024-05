Potsdam (dpa) – Die Polizei hat nach der Gewalttat auf dem Gelände einer Flüchtlingsunterkunft in Potsdam eine tatverdächtige Person ermittelt und fahndet nach ihr. Staatsanwaltschaft und Polizei teilten am Donnerstagmittag mit: «Im Rahmen erster Ermittlungen konnte bereits eine tatverdächtige Person namentlich bekannt gemacht werden.» Die Fahndung blieb bislang aber ohne Erfolg. Eine Mordkommission ermittelt.

Bei der gewaltsamen Auseinandersetzung war ein Wachmann auf dem Gelände der Asylunterkunft am Donnerstag tödlich verletzt worden. Die Polizei rückte zu einem Großeinsatz aus, die Gegend in der Nähe von Park Sanssouci wurde abgesperrt und abgesucht. Die Flüchtlingsunterkunft ist in einem ehemaligen Hotel mit dem Namen «Schlossgarten».

Die Polizei teilte mit, ein Mitarbeiter des Wachschutzes sei mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden und sei dort am Morgen verstorben. Die Staatsanwaltschaft Potsdam ermittelt wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes. Am Tatort erfolge eine umfangreiche Spurensicherung. Da die Ermittlungen noch in einem sehr frühen Stadium seien, wollten die Behörde keine weiteren Angaben zur Tat machen.