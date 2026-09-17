Schönefeld (dpa) – Ein 22 Jahre alter Fluggast hat auf einen Mitarbeiter am Flughafen Berlin-Brandenburg (BER) eingeschlagen und ihn schwer verletzt. Der Angreifer kam am Dienstag in Untersuchungshaft, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Cottbus auf Anfrage mitteilte. Gegen den 22-Jährigen wird wegen versuchten Totschlags ermittelt.

Der Fall trug sich bereits am Abend des 6. September an einen Abfluggate am BER zu. Zuvor berichteten die «Berliner Zeitung» und andere Medien darüber.





Polizei: Heftig und oft zugeschlagen

Wie ein Sprecher der Polizeidirektion in Südbrandenburg schilderte, waren zwei Fluggäste aus Estland zu spät zum Boarding gekommen. Deshalb sei ihnen am Gate verweigert worden, mitzufliegen. Es kam zum Streit mit dem 48 Jahre alten Mitarbeiter. Er war nach Angaben des Flughafens im Auftrag einer Airline mit dem Boarding vor dem Abflug der Maschine beschäftigt.

Die Situation sei schnell «ausgeartet», so der Sprecher der Polizei, die bislang keine Mitteilung zu dem Fall veröffentlicht hat. Der tatverdächtige 22-Jährige, der angetrunken gewesen sei, habe ziemlich heftig und oft zugeschlagen.

Flughafen: Solchen Angriff noch nicht gegeben

«Wir sind sehr betroffen, einen solchen tätlichen Angriff auf einen Beschäftigten am BER hat es noch nicht gegeben. Dieses Ausmaß an Gewalt macht uns fassungslos», sagte Vorsitzende der Geschäftsführung der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, Aletta von Massenbach.

Staatsanwalt: Verletzter aus Klinik entlassen

Der schwer verletzte Mitarbeiter am BER wurde laut Staatsanwaltschaft inzwischen aus dem Krankenhaus entlassen. Auf einem Video, das die «Bild»-Zeitung veröffentlichte, ist zu sehen, wie der 48-Jährige zu Boden geht, dann noch versucht, wegzukommen, aber immer wieder geschlagen wird. Andere Passagiere und Polizeikräfte hätten den Angreifer dann von weiteren Taten abhalten können, sagte der Polizei-Sprecher noch.

Der Flughafen teilte mit, die alarmierte Bundespolizei und die Flughafensicherheit seien binnen kurzer Zeit vor Ort gewesen. Die Bundespolizei habe den Angreifer in Gewahrsam genommen.

Fall wurde neu bewertet

Die Staatsanwaltschaft in Cottbus ging zunächst von einer gefährlichen Körperverletzung aus, wie der Sprecher der dpa sagte. Nach einer Neubewertung wurde jedoch ein Haftbefehl wegen Verdachts des versuchten Totschlags beantragt. Der 22-Jährige, der seit der Gewalttat nicht ausreiste, wurde festgenommen und sitzt in Brandenburg in Untersuchungshaft.