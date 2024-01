Berlin (dpa/bb) – Die Berliner Innensenatorin Iris Spranger (SPD) zeigt sich über die zunehmende Gewalt in und vor Krankenhäusern besorgt. «Die Polizei muss immer häufiger in und an Krankenhäusern einschreiten, um Konflikte zu schlichten», sagte Spranger am Montag im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses. In fünf Jahren sei die Zahl der Einsätze in und vor Kliniken um 40 Prozent gestiegen. «Das ist eine Entwicklung, die mich sehr besorgt. Sie steht sinnbildlich für eine Gesamtentwicklung: Aggression und Gewalt gegenüber denjenigen, die diese Stadt am Laufen halten.»

Im vergangenen Jahr registrierte die Polizei 194 Angriffe, Drohungen und Übergriffe gegen Sanitäter oder Pflegekräfte. 2022 waren es noch 162 solcher Taten. Meist ging es bei den entsprechenden Polizeieinsätzen um Körperverletzungen. Ein per Video dokumentierter Angriff auf einen Arzt und zwei Pflegekräfte in einer Lichtenberger Notaufnahme an Silvester sorgte für großes Aufsehen und Empörung.

Der «Tagesspiegel» berichtete am Samstag, aus den Kliniken heiße es, die meisten Einsätze fänden in den Rettungsstellen statt. Oft spielten betrunkene Patienten, psychiatrische Fälle und aggressive Großfamilien eine Rolle.

Neben Angriffen auf Krankenhauspersonal sehen sich laut Spranger auch andere Berufsgruppen mit zunehmender Gewalt konfrontiert, darunter Lehrkräfte, Polizeibeamte, Feuerwehr oder auch Mitarbeiter von Verkehrsbetrieben.

Der Fachbereich für Kriminalitätsprävention des Landeskriminalamts stehe den Berliner Krankenhäusern und anderen Berufsgruppen für eine Beratung «ausdrücklich zur Verfügung», so die Innensenatorin. «Aggressivität gegenüber denjenigen, die uns helfen» gebe es jedoch nicht nur in Berlin, sondern in ganz Deutschland.