Potsdam (dpa) – Zum Start der Osterferien sagt die Bundespolizei der Gewalt an Bahnhöfen erneut den Kampf an und verstärkt Streifen und Kontrollen in mehreren Großstädten und Bundesländern. Ziel des bereits zweiten bundesweiten Schwerpunkteinsatzes in diesem Jahr ist es, Straftaten zu verhindern, Ermittlungsverfahren einzuleiten und das Sicherheitsgefühl von Reisenden und Beschäftigten zu erhöhen, wie es in einer Mitteilung hieß.

Unter anderem in Berlin, Hamburg und Bremen, aber auch in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Bayern sind von Freitag bis Sonntag Maßnahmen geplant. Ausgewählt wurden den Angaben zufolge erneut Bahnhöfe, an denen es immer wieder vermehrt zur Gewalt kommt. Ein ähnlicher Einsatz fand bereits im Januar statt. Nun soll an den Erfolg vergangener Maßnahmen angeknüpft werden, hieß es.



