Potsdam (dpa) – Es ist der dritte Versuch der Polizei, den Tod eines neugeborenen Babys in Potsdam im Jahr 2011 aufzuklären – nach DNA-Reihenuntersuchungen in den Jahren 2014 und 2022 geht die Spurensuche nach passendem Erbgut an diesem Wochenende weiter. Gesucht wird die Mutter des Kindes, das die Ermittler «Victoria» tauften.

Nur einen Tag vor Heiligabend im Jahr 2011 hatten Spaziergänger den leblosen Säugling gefunden. Er lag in einem Garagenkomplex in Potsdam-West, in ein Handtuch gewickelt. Der kleine Körper des Mädchens wies Spuren von Gewalt auf.





Massen-Gentest soll bei Ermittlungen helfen

Fast 15 Jahre nach Victorias gewaltsamem Tod bittet die Polizei Brandenburg wieder um Mithilfe bei der Aufklärung des Verbrechens. Dabei setzt sie auf einen Massen-Gentest. Etwa 1.500 Frauen sind gebeten, für die DNA-Reihenuntersuchung am Samstag und Sonntag freiwillig eine Speichelprobe abzugeben. Das Ganze findet in der Zeppelin-Grundschule statt.

«Die Auswahl der Frauen erfolgt anhand ihres Alters, ihres damaligen Wohnortes beziehungsweise ihres zeitlichen Bezugs zum Untersuchungsgebiet», teilte die Polizei mit. Die Frauen seien angeschrieben worden, teils in anderen Bundesländern, weil sie beispielsweise inzwischen weggezogen seien.

Fotos von Garagen und Handtuch auf einem Fahndungsplakat

Mit einem Fahndungsplakat sucht die Polizei weiterhin nach Menschen, die damals etwas beobachtet haben könnten. Darauf zu sehen sind auch Fotos: Eines zeigt den Garagenkomplex in der Kantstraße, das andere das weiße Handtuch mit einem Blutfleck und dem Aufdruck «Fitness». «Auch nach dieser langen Zeit gibt die Polizei die Suche nach der Mutter des Babys nicht auf», steht darüber geschrieben. Es sind 10.000 Euro Belohnung für Hinweise ausgesetzt, die zur Aufklärung der Straftat führen.

Es ist ein großangelegter Versuch, die Hintergründe der Tat vielleicht doch noch zu verstehen. Bisher hat die Mordkommission schon zahlreiche Zeuginnen und Zeugen befragt, mit Hunden nach Spuren gesucht und diese ausgewertet und intensiv zur Herkunft des Handtuchs ermittelt, in das der Säugling eingewickelt war, wie eine Polizeisprecherin sagte.

2.000 Speichelproben brachten keine Aufklärung

Nach der ersten DNA-Reihenuntersuchung im Jahr 2014 wurden die Ermittlungen zunächst vorläufig eingestellt, kamen dann aber 2021 mit neuen kriminalistischen Methoden wieder ins Rollen. An der zweiten DNA-Reihenuntersuchung 2022 beteiligten sich 300 Frauen.

Mehr als 2.000 Speichelproben haben die Ermittler bislang untersucht und mit den vorhandenen Spuren abgeglichen. Aufgeklärt wurde der Tod von Victoria dabei aber nicht.

Das soll sich nun ändern, so der Wunsch der Ermittler: «Die Polizei hofft auf eine rege Beteiligung, da jede abgegebene Speichelprobe dazu beitragen kann, Frauen als mögliche Mutter des Säuglings auszuschließen und die Ermittlungen voranzubringen.» Denn eines steht laut Polizei fest: Das Mädchen wurde in der Nacht vom 22. auf den 23. Dezember 2011 geboren und war lebensfähig.