Potsdam (dpa/bb) – Fast 15 Jahre nach dem gewaltsamen Tod eines Neugeborenen in Potsdam hofft die Polizei auf neue Ermittlungsansätze durch einen Massen-Gentest. Etwa 1.500 Frauen sind gebeten, für die DNA-Reihenuntersuchung am Wochenende freiwillig eine Speichelprobe abzugeben, wie es von der Polizeidirektion West heißt. Geplant ist der Test am Samstag von 9.00 bis 18.00 Uhr und am Sonntag von 9.00 bis 17.00 Uhr in der Zeppelin-Grundschule.

Es ist die dritte DNA-Reihenuntersuchung in dem Fall «Victoria». So tauften die Ermittler das getötete Mädchen. Die Identität seiner Mutter ist nach wie vor unbekannt.





Nur einen Tag vor Heiligabend im Jahr 2011 hatten Spaziergänger den leblosen Säugling gefunden. Er lag in einem Garagenkomplex in Potsdam-West, in ein Handtuch gewickelt. Der kleine Körper des Mädchens wies Spuren von Gewalt auf. Fotos des Fundorts in der Kantstraße und des weißen Handtuchs mit einem Blutfleck und dem Aufdruck «Fitness» sind auf ein Fahndungsplakat gedruckt. 10.000 Euro Belohnung soll es für Hinweise geben, die zur Aufklärung der Straftat führen.

«Die Auswahl der Frauen erfolgt anhand ihres Alters, ihres damaligen Wohnortes beziehungsweise ihres zeitlichen Bezugs zum Untersuchungsgebiet», teilte die Polizei zu den rund 1.500 Frauen mit. Sie seien angeschrieben worden, teils in anderen Bundesländern, weil sie beispielsweise inzwischen weggezogen seien.