Potsdam (dpa/bb) – Vor dem Start der Grippesaison ruft Brandenburgs Gesundheitsminister René Wilke (SPD) die Bürgerinnen und Bürger zur Schutzimpfung auf. «Influenza ist keine harmlose Erkrankung, sie kann schwere Verläufe verursachen. Gerade ältere Menschen sollten sich dies bewusst machen», warnte Wilke in einer Mitteilung. «Lassen Sie sich jetzt impfen, schützen Sie Ihre Gesundheit und die Ihrer Familie!»

Wer sollte sich impfen lassen?

Vor allem Risikogruppen – dazu gehören über 60-Jährige, chronisch kranke Menschen und Schwangere ab dem zweiten Schwangerschaftsdrittel – sollten sich gegen Influenza (Grippe), das Respiratorische Synzytial-Virus (RSV), Pneumokokken und Corona impfen lassen.





So viele Grippefälle gab es zuletzt

In der Grippesaison 2025/26 wurden in Brandenburg 12.802 bestätigte Influenza-Infektionen gezählt, während es in der Saison davor noch 18.719 Fälle waren. Als Grippesaison gilt der Zeitraum von der 40. Kalenderwoche, die am Montag beginnt, bis zur 20. Kalenderwoche des nächsten Jahres im Mai. Der Anteil der Menschen, die sich impfen lassen, geht seit der Corona-Pandemie zurück: In der Saison 2020/21 ließen sich 65,1 Prozent der über 60-Jährigen gegen Influenza impfen, 2024/2025 waren es 48,6 Prozent.