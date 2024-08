Berlin (dpa/bb) – Ein Mensch ist bei einem Brand in einem Geschäft in Gesundbrunnen leicht verletzt worden. Acht Bewohner des Mehrfamilienhauses brachten sich selbstständig in Sicherheit, wie die Feuerwehr mitteilte. Demnach löschten die Einsatzkräfte das Feuer in dem fünfgeschossigen Haus in kurzer Zeit. Die verletzte Person kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Insgesamt waren 46 Feuerwehrleute vor Ort. Die genaue Brandursache ist bislang nicht bekannt.