Berlin (dpa/bb) – Unbekannte haben in Berlin-Tiergarten Gesichter auf der Informations- und Gedenktafel zu den Opfern der nationalsozialistischen «Euthanasie»-Morde zerkratzt. Sicherheitsmitarbeiter hatten die Kratzer in der Nacht zum Freitag entdeckt, wie die Berliner Polizei mitteilte. Der Staatsschutz ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung. Die Informationstafel klärt über die «Aktion-T4» auf, in deren Rahmen Nationalsozialisten zwischen Januar 1940 und August 1941 rund 70.000 Patienten ermordet hatten.