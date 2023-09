Berlin (dpa) – Trainer Urs Fischer vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin fordert angesichts von Star-Neuverpflichtungen und einer grandiosen Champions League-Gruppe einen scharfen Blick auf das kommende Heimspiel. «Du musst ein Gesicht zeigen und dir etwas zutrauen. Zu verteidigen und kompakt zu stehen, wird da nicht ausreichen», sagte der 57-Jährige am Freitag auf der Spieltags-Pressekonferenz vor der Heimpartie gegen RB Leipzig am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN). Union geht als Spitzenreiter in den Spieltag.

Auch wenn die Köpenicker die letzten fünf Begegnungen gegen die sächsische Mannschaft jeweils mit 2:1 gewonnen haben, warnt Fischer vor dem Gegner. Zwar habe Leipzig mit Christopher Nkunku, Konrad Laimer oder Dominik Szoboszlai viel Substanz verloren, mit Lois Openda, Dani Olmo oder Emil Forsberg aber immer noch viel individuelle Qualität. «Es hat mit dem neuen Personal zu tun, dass sie so gut sind», sagte der Trainer über den mit drei Zählern nach zwei Spielen auf dem achten Platz notierten Pokalsieger, «die Automatismen funktionieren schon sehr gut. Für mich ist es eine Top 4-Mannschaft.» Und mit Marco Rose kommt ein Trainer in die Försterei, der mit seiner damaligen Mannschaft Borussia Dortmund den Unionern beim 3:0 am 13. Februar 2022 die letzte Heimniederlage in der Liga beigebracht hatte.

Gegen den Nachbarn aus Sachsen steht hinter dem Einsatz von Verteidiger Danilo Doekhi nach seinem Jochbeinbruch ein Fragezeichen. Neuzugang Leonardo Bonucci könnte dafür im Kader stehen.