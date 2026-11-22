Potsdam (dpa/bb) – Ein Zufallsfund bei einer Geschwindigkeitskontrolle hat in Potsdam den Verdacht der Hehlerei ausgelöst. Polizeiangaben zufolge entdeckten die Beamten in einem Auto mit vier Insassen Verkaufswaren im Wert von mehreren tausend Euro, teilweise noch mit Diebstahlsicherungen.

Die Polizisten kontrollierten das Auto am Samstagabend gegen 22.30 Uhr. Die Insassen waren zwischen 16 und 25 Jahre alt. Die Gegenstände wurden sichergestellt, gegen alle vier wird nun ermittelt. Bei der Kontrolle stellte sich zudem heraus, dass das Auto des 21-jährigen Fahrers außer Betrieb gesetzt und mit falschen Kennzeichen versehen war. Außerdem bestand gegen ihn ein Einreise- und Aufenthaltsverbot.



