Berlin (dpa/bb) – Berlin beginnt die Adventszeit mit einem verkaufsoffenen Sonntag. Viele Geschäfte und Einkaufszentren öffnen am ersten Advent von 13.00 bis 18.00 Uhr ihre Türen – einige sogar zwei Stunden länger, wie der Semat mitteilte. Zudem beginnt an diesem Wochenende auf zahlreichen Berliner Weihnachtsmärkte der Betrieb. Auch in einigen Städten in Brandenburg, darunter Falkensee und Brandenburg an der Havel, können die Geschäfte laut dem Handelsverband Berlin-Brandenburg an diesem Sonntag geöffnet bleiben.

In Berlin dürfen jedes Jahr bis zu acht Sonntage im Jahr verkaufsoffen sein. Die Termine werden durch den Senat bestimmt. Der letzte verkaufsoffene Sonntag in diesem Jahr ist am 17. Dezember geplant.