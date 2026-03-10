Strausberg/Frankfurt (Oder) (dpa/bb) – Der parteilose Bürgermeisterkandidat Patrick Hübner (parteilos) hat einen ersten Erfolg im Streit um die Absage der Bürgermeisterwahl in Strausberg erzielt. Das Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder) entschied am Montag im Eilverfahren, dass die Wahlabsage nicht sofort vollzogen werden kann. Das Eingreifen von Landrat Gernot Schmidt (SPD) als Kommunalaufsichtsbehörde wurde für rechtswidrig erklärt.

Gericht: «Nicht befugt»

Landrat Schmidt hatte die Wahl vom 15. Februar wegen vermuteter Unregelmäßigkeiten bei der Briefwahl für ungültig erklärt. Mitte März hätte die Stichwahl folgen sollen, diese wurde folglich abgesagt.





«Der Antragsgegner war nicht befugt, während der Durchführung der Wahl der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters in der Stadt Strausberg die gesamte Wahl abzusagen», so das Verwaltungsgericht. Hübners Anwälte warfen dem Landrat vor, außerhalb seiner Zuständigkeiten zu agieren.

Der Beschluss kann aber vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg angefochten werden, wie ein Gerichtssprecher mitteilte. Das prüft der Landkreis Märkisch-Oderland laut einer Sprecherin bereits. Ziel sei eine abschließende Klärung der Rechtsfragen durch die nächsthöhere Gerichtsinstanz.

Das Verwaltungsgericht wies darauf hin, dass die Kompetenz der Aufsichtsbehörde für die Prüfung von offenkundigen, nicht mehr behebbaren Mängeln am Tag vor der ersten Wahl ende. Möglicherweise vorliegende Mängel könnten nachträglich in einem Wahlprüfungsverfahren geprüft werden, so die Richter. Sollte es zeitliche Probleme geben, die Stichwahl am 15. März durchzuführen, ist laut Gericht eine Verschiebung der Stichwahl möglich.

Schmidt: Behörde trägt Verantwortung

Aus Sicht von Landrat Schmidt haben die Richter in Frankfurt (Oder) die Verantwortung seiner Behörde nicht in ausreichendem Maße berücksichtigt. «Aus Sicht des Landkreises muss bei allen rechtlichen Bewertungen stets der Schutz der demokratischen Legitimation von Wahlen im Mittelpunkt stehen», erklärte der SPD-Politiker. «Wenn offenkundige, schwerwiegende und unbehebbare Mängel der Ordnungsmäßigkeit eines Wahlverfahrens entgegenstehen, ist es Aufgabe der zuständigen Behörden zu handeln.»

Innenminister fordert schnelle Aufklärung

Innenminister René Wilke (SPD) begrüßte die schnelle Entscheidung des Gerichts. «Das Urteil des Verwaltungsgerichts Frankfurt (Oder) hat schnell Klarheit geschaffen», sagte der Minister. Es mache einen Unterschied, ob ein politisch Verantwortlicher in einer derartig komplexen Situation einfach etwas weiterlaufen lasse oder ob ein Gericht dies so entscheide. Es brauche eine «zügige Aufklärung zu den Vorgängen rund um die Bürgermeisterwahl in Strausberg».

Hübner und seine Anwälte pochen nun auf die Durchführung der Stichwahl – auch wenn der Termin am kommenden Sonntag nicht zu halten sei. Die Wahlleiterin müsse nun einen zeitnahen Termin anberaumen, sagte Hübner. Der nächste Stichwahltermin müsse innerhalb der kommenden vier Wochen angesetzt werden.

Wahlbriefe in Postfiliale von Kandidat

Worum geht es aus Sicht des Landrats bei den vermuteten Unregelmäßigkeiten? Das Postfach der Stadt für Wahlbriefe befindet sich in einer Postfiliale, die der parteilose Bürgermeisterkandidat Hübner betreibt. Dieser habe so Zugriff auf rückläufige Wahlbriefe gehabt, hatte Landrat Schmidt gesagt. Auch Brandenburgs Innenminister René Wilke (SPD) nannte es eine «grobe Ungeschicklichkeit», bei einer Wahl einen Dienstleister zu beauftragen, der selber kandidiere.

Aus Sicht von Landrat Schmidt war es auffällig, dass ein «außergewöhnlich großer Anteil der Wahlbriefe» nicht den Weg zurück vom Wähler zur Wahlbehörde gefunden habe. #

Kandidat Hübner wies den Verdacht der Wahlmanipulation zurück. Es sei «unmöglich», innerhalb von wenigen Stunden so viele Briefe zu öffnen und unliebsame Stimmen zu entfernen, sagte Hübner. Außerdem hätten zig Menschen den Prozess mitverfolgt, der auch schon bei anderen Wahlen ohne Beanstandungen durchgeführt wurde. «Wäre die Frage auch gestellt worden, wenn ich nicht gewonnen hätte?», sagte er.

Hübner sieht sich gezielt in Misskredit gebracht. «Man hat mich aktiv diskreditiert», sagte er am Nachmittag in Strausberg und verwies auf das Recht auf Unschuldsvermutung. Hübner sprach auch von einer Kampagne gegen ihn.

Staatsanwaltschaft untersucht Verdacht der Wahlfälschung

Die Staatsanwaltschaft in Frankfurt (Oder) ermittelt wegen des Verdachts der Wahlfälschung. Es fanden auch Durchsuchungen statt. Nähere Angaben wollte die Behörde bislang nicht machen. Der Landrat des Kreises Märkisch-Oderland hatte zuvor Strafanzeige gegen Unbekannt erstattet.