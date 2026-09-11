Perleberg (dpa/bb) – Die Staatsanwaltschaft Neuruppin hat Anklage gegen zwei Jugendliche erhoben, die einen Anschlag auf eine Schule geplant haben sollen. «Der angeklagte Tatvorwurf lautet auf Verabredung zum Mord», sagte eine Sprecherin des Landgerichts in Neuruppin. Über die Eröffnung des Hauptverfahrens sei bislang nicht entschieden worden. Eine solche Entscheidung des Landgerichts werde voraussichtlich im Oktober getroffen. Zunächst hatte der rbb berichtet.

Den zwei jugendlichen Beschuldigten aus dem Raum Perleberg wird vorgeworfen, sich zu einem Mord verabredet zu haben. Laut Staatsanwaltschaft ging es dabei um die «Planung eines Anschlags an der Friedrich-Gedike-Oberschule». Nähere Einzelheiten wollte die Staatsanwaltschaft aus ermittlungstaktischen Gründen und zum Schutz der Persönlichkeitsrechte der jugendlichen Beschuldigten nicht bekanntgeben.





Die beiden Tatverdächtigen befinden sich seit dem 20. Mai dieses Jahres in Untersuchungshaft. Ein mögliches Verfahren wird nach Angaben des Landgerichts wegen des jugendlichen Alters der beiden unter Ausschluss der Öffentlichkeit verhandelt.