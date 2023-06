Potsdam (dpa/bb) – Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will sich nicht in die Debatte um den umstrittenen Abriss des denkmalgeschützten «Generalshotels» auf dem Gelände des Hauptstadtflughafens einschalten. «Die Entscheidung liegt bei der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben», teilte ein Regierungssprecher am Mittwoch auf Anfrage mit. Eine Initiative von Architekten, Denkmalschützern und Politikern hatte in der vergangenen Woche an Scholz appelliert, den Abriss des ehemaligen Empfangsgebäudes für Repräsentanten der Sowjetunion und Staatsgäste der DDR zu stoppen.

Nach Angaben der Bundesanstalt (BIMA) soll der Abriss des historischen Gebäudes Anfang September beginnen. Zuvor sollen «in Abstimmung mit dem Denkmalschutz erhaltenswerte Objekte und Bauteile gesichert und ausgelagert» werden, wie die BIMA auf Anfrage mitteilte. Die Fläche wird nach Angaben der BIMA für den Betrieb der Regierungsflugstaffel benötigt.

Der Abriss der zwischen 1947 und 1950 gebauten Villa war nach einem Planfeststellungsbeschluss vom Jahr 2011 geplant worden, weil in dem Bereich ein neues Regierungsterminal entstehen sollte – diese Pläne wurden aber mittlerweile verworfen. Daher fordert die Initiative, das geschichtsträchtige Haus zu bewahren.

Die Verantwortung für den Denkmalschutz liege vorrangig bei den Ländern und Kommunen, teilte der Regierungssprecher weiter mit. «Für das Generalshotel ist das Land Brandenburg mit seinen Denkmal- und Baubehörden zuständig», hieß es in der Antwort. «Das Bundeskanzleramt hat darauf keinen Einfluss.»