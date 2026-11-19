Berlin (dpa/bb) – Dutzende Studentinnen und Studenten haben das Foyer eines Hörsaalgebäudes auf dem Potsdamer Campus Griebnitzsee besetzt. Es handele sich um eine Gruppe von Studierenden, die dort einige Pop-up-Zelte aufgestellt habe, sagte ein Sprecher der Universität Potsdam. «Von heute bis zum morgigen internationalen Jugendstreik soll unsere Besetzung Freiraum und Streikposten gleichermaßen sein», teilte die Gruppe unter dem Namen «Gen Z Besetzt – Potsdam» mit.

Ihr Protest richte sich gegen Sozialabbau und Kürzungen, die allgegenwärtig seien und den gesellschaftlichen Zusammenhalt gefährdeten, sowie gegen eine Wiedereinführung der Wehrpflicht. Es gehe der Gruppe um «einen Ort für politische Vernetzung und Begegnung» vor den Gen-Z-Protesten am Freitag.





Universitätsleitung will Protest vorerst dulden

Nach Auskunft der Polizeidirektion West ist der Protest friedlich; Einsatzkräfte seien vor Ort. Die Universitätsleitung stehe mit den Studierenden im Austausch, hieß es vom Uni-Sprecher. «Wenn der Protest, wie von ihnen angekündigt, im Rahmen eines zulässigen Diskurses bleibt und den Universitätsbetrieb nicht einschränkt, wird er geduldet.»

Für Freitag sind bundesweite Demonstrationen von jungen Menschen angekündigt. Die Initiative «Gen Z regelt» ruft zu Protesten auf, bei denen junge Menschen für mehr Klimaschutz, Maßnahmen gegen steigende Lebenshaltungskosten und gegen eine Wehrpflicht auf die Straße gehen wollen. Am vergangenen Wochenende hatte es etwa in Berlin eine ähnliche Demonstration mit Hunderten Teilnehmerinnen und Teilnehmern gegeben.

Zur Generation Z zählen je nach Definition junge Erwachsene, die zwischen den späten 1990er-Jahren und den frühen 2010er-Jahren geboren wurden.