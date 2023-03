Berlin (dpa) – Hugo van der Goes zählt neben Jan van Eyck und Rogier van der Weyden zu den wichtigsten niederländischen Künstlern des 15. Jahrhunderts. Die Gemäldegalerie der Staatlichen Museen zu Berlin widmet dem um 1440 geborenen und 1482/83 gestorbenen Maler eine besondere Ausstellung. Die Werke beeindrucken durch ihre für die Zeit oft ungewöhnliche Monumentalität wie durch eine häufig intensive Farbigkeit.

Bis auf zwei der extrem empfindlichen Werke sind alle Arbeiten des Künstlers mit der ihnen eigenen emotionalen Ausdrucksstärke zu sehen. Dafür haben Direktorin Dagmar Hirschfelder und Kurator Stephan Kemperdick 12 der 14 heute van der Goes zugeschriebenen Gemälde mit internationalen Leihgaben zusammentragen können. «Hugo van der Goes. Zwischen Schmerz und Seligkeit» ist von diesem Freitag an bis zum 16. Juli zu sehen.

Eingeordnet werden die Werke durch Exponate aus Beständen der Gemäldegalerie sowie Leihgaben aus 38 internationalen Sammlungen. So kann die Arbeit von Hugo van der Goes anhand von insgesamt rund 60 Arbeiten der Zeit betrachtet werden.

Interessant zu sehen ist dabei auch der enorme Einfluss, den seine Abbildungen von Madonnen und Heiligen oder andere Darstellungen hatten. Van der Goes benutzte besonders gelungene Figuren zum einen selbst immer wieder in anderen Arbeiten. Sie wurden aber auch fleißig kopiert und von anderen Künstlern verwendet. So dokumentiert die Ausstellung etwa an einer Zweiergruppe aus dem Halbfigurenbild einer Kreuzabnahme, wie die beiden um Christus Trauernden bis heute in weit mehr als 100 Kopien erhalten sind. Kurator Kemperdick schließt aus der hohen Zahl, dass es ursprünglich ein Mehrfaches an Kopien gab.