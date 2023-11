Berlin (dpa/bb) – Bei einer Geldautomatensprengung in Berlin-Frohnau ist der Vorraum einer Bankfiliale stark beschädigt worden. Der Schaden ist so groß, dass möglicherweise das ganze Gebäude aufgrund von Einsturzgefahr geräumt werden muss, wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte. Ob dabei ein oder mehrere Geldautomaten gesprengt wurden, war zunächst unklar.

Am frühen Samstagmorgen habe ein Alarm der Bank in der Nähe des S-Bahnhofs die Polizei informiert. Zeugen gab es zunächst keine. Daher war am Morgen noch unklar, wie viele Täter in der Bank waren. Auch zur Beute oder zur Höhe des Sachschadens konnte die Polizei noch keine Angaben machen.