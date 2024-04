Berlin (dpa/bb) – Unbekannte haben in der Nacht zum Montag einen Geldautomaten in Berlin-Zehlendorf gesprengt. Durch die Explosion wurde die Bankfiliale erheblich beschädigt, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Zuvor hatte die B.Z. berichtet.

Ein Anwohner informierte in den frühen Morgenstunden die Einsatzkräfte, nachdem er einen lauten Knall gehört hatte. Nach den Angaben beobachtete er, wie zwei Männer vom Tatort in der Clayallee flüchteten. Wodurch die Explosion verursacht wurde, war zunächst nicht bekannt.

Laut Polizei ist der Vorraum der Bank so stark zerstört, dass die Kriminaltechniker den Tatort nicht betreten können. Ein Statiker soll zunächst prüfen, ob das Gebäude einsturzgefährdet ist.