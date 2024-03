Berlin (dpa/bb) – Unbekannte haben am Sonntag im Berlin-Lichtenberger Ortsteil Fennpfuhl einen Geldautomaten gesprengt. Die Polizei wurde morgens gegen 2.50 Uhr zum Einkaufszentrum in die Paul-Junius-Straße gerufen, wie die Beamten mitteilten. Herumfliegende Trümmerteile beschädigten auch Läden in der Nähe zum Teil stark. Niemand wurde verletzt. Ob die Täter Geld gestohlen haben, war zunächst unklar. «Die Ermittlungen laufen noch», sagte ein Polizeisprecher.