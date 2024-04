Berlin (dpa/bb) – Unbekannte haben in Berlin-Wedding einen Geldautomaten im Eingangsbereich einer Klinik gewaltsam geöffnet. Vieles an dem Fall, der sich am Mittwoch kurz vor 4.00 Uhr morgens ereignet hat, ist noch unbekannt, wie die Polizei mitteilte. So sei etwa nicht bekannt, wie viele Menschen an der Tat beteiligt waren, wer diese Menschen sind oder wie sie vom Tatort geflohen sind. Außerdem ist noch unklar, ob Beute gemacht wurde.

Nach Angaben eines Polizeisprechers lagen nach der Tat Geldscheine auf dem Boden herum. Ob weitere Schäden am Gebäude – dem Virchow-Klinikum der Charité – entstanden sind, blieb zunächst unklar. Eine Glastür, die zum Geldautomaten führt, ist zersprungen. Die Polizei sei noch mit der Spurensicherung befasst. Zuvor berichtete die «B.Z.»