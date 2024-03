Berlin (dpa/bb) – Ein Geländewagen ist auf dem Parkplatz eines Baumarktes in Berlin-Spandau explodiert. Anwohner berichteten nach Medienberichten von einer lauten Detonation am späten Donnerstagabend in Wilhelmstadt, Fahrzeugteile seien bis zu 30 Meter weit geflogen. Menschen seien nicht verletzt worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Es werde in alle Richtungen ermittelt, sagte eine Polizeisprecherin. Es könne noch nicht gesagt werden, ob es sich um einen gezielten Anschlag gehandelt habe. Auch nicht, wie es konkret zu der Explosion kam. Mögliche Hintergründe seien unklar. Ein technischer Defekt komme aber eher nicht in Betracht, so die Polizeisprecherin.

Mitarbeiter des Landeskriminalamtes (LKA) haben den Angaben zufolge auf dem Parkplatz eines Baumarktes an der Wilhelmstraße Spuren sichergestellt. Der Geländewagen wurde sichergestellt und abgeschleppt, damit Ermittler weitere Spuren auswerten können. Nach einem Bericht der «Berliner Morgenpost» ist das Auto mit einem Berliner Kennzeichen angemeldet, zugelassen sei es auf eine albanische Staatsbürgerin. Die Polizeisprecherin bestätigte dies auf Anfrage.