Königs Wusterhausen (dpa/bb) – Die Polizei hat in Königs Wusterhausen (Landkreis Dahme-Spreewald) einen Menschenschädel gefunden. Der Schädel sei abseits einer Straße entdeckt worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Nun soll herausgefunden werden, woher der Kopf stammt.

Nach ersten Untersuchungen gehen die Ermittler davon aus, dass der Schädel vor wenigen Tagen am Fundort abgelegt wurde. Weitere Skelett-Teile waren nicht auffindbar. Es handele sich bei dem Verstorbenen um einen Mann um die 90 Jahre. Der Tod soll vor rund 20 bis 30 Jahren eingetreten sein. «Neben der Einleitung einer rechtsmedizinischen Untersuchung wurden Umfeldermittlungen veranlasst und ein Abgleich mit älteren Vermissten-Vorgängen durchgeführt», sagte der Sprecher.





Toter wurde nie bestattet

«Auffallend war im Ergebnis der Untersuchung, dass der Schädel noch nie bestattet worden war, da typische und nachweisbare Spuren am Knochen fehlten», führte er weiter aus. Zudem waren keinerlei Spuren einer äußerlichen Gewaltanwendung sichtbar. Es gebe auch keine Hinweise auf ein Tötungsdelikt.

Nun bitten die Beamten die Bevölkerung um Mithilfe und fragen unter anderem, wer Hinweise zu dem Fund am Funkerberg geben kann. «Wem ist in der Vergangenheit ein menschlicher Schädel angeboten worden, wie sie sonst nur als Imitat oder Kopie in den entsprechenden Szenen Verwendung finden?»