Cottbus (dpa/bb) – Im Tierpark in Cottbus ist die Geflügelpest amtlich nachgewiesen worden. Der Erreger sei bisher bei fünf Schwänen und einer Ente festgestellt worden, teilte das Gesundheits- und Verbraucherschutzministerium in Potsdam am Dienstagnachmittag mit. Der Tierpark bleibt bis mindestens Freitag geschlossen.

Zunächst wies das Landeslabor Berlin-Brandenburg das Virus H5N1 nach, wie das Ministerium mitteilte. Am 31. Dezember 2023 habe das nationale Referenzlabor, das Friedrich-Loeffler-Institut, bestätigt, dass es sich um die hochpathogene Variante des Virus handele.

Im Tierpark werden weitere Proben untersucht, um das Ausmaß des Geflügelpest-Ausbruchs zu bestimmen. «Da es sich bei den Vögeln um seltene Rassen und geschützte Arten handelt, wird von einer vorsorglichen Tötung von Tieren und der Einrichtung von Sperrzonen aktuell abgesehen», hieß es.