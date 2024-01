Ludwigsfelde (dpa/bb) – Der Einsatz der Feuerwehr im Gewerbegebiet von Ludwigsfelde zieht sich wegen eines weiter brennenden Lastwagen-Tanks mit Flüssiggas hin. Er könne bis zum Sonntagmorgen dauern, sagte Feuerwehrsprecher Matthias Richter am späten Samstagnachmittag. Angeforderte Spezialisten einer Werksfeuerwehr aus Sachsen wurden am Abend erwartet. Sie sollen angesichts der gefährlichen Stoffe über das weitere Vorgehen entscheiden. «Irgendwie müssen wir das Feuer auskriegen», sagte Richter. Die Einsatzkräfte sind seit 5.00 Uhr am Morgen im Einsatz.

Die Polizei sorgte dafür, dass sich in einem Sperrkreis von 400 Metern um den Einsatzort keine Menschen in Gebäuden befanden, wie die Feuerwehr weiter berichtete. Das Technische Hilfswerks sei eingetroffen, um die Einsatzstelle für die Arbeiten auszuleuchten.

Seit dem Morgen brennt noch ein Lkw mit einem Flüssiggas-Tank. Ein zweiter Tank müsse geschützt werden, so der Feuerwehrsprecher. Die Einsatzkräfte kühlten die Fahrzeuge.

Am frühen Samstagmorgen hatte es zunächst eine Explosion in dem Gewerbegebiet nicht weit entfernt von der A10 gegeben. Ein Tanklastwagen mit Flüssiggas soll zerstört worden sein. Insgesamt brannten laut Feuerwehr nach bisherigen Erkenntnissen fünf Lkw aus. Nicht in allen Fahrzeugen war laut dem Sprecher Flüssiggas.