Berlin (dpa) – Zum 79. Jahres tag der Befreiung des früheren deutschen Konzentrationslagers Auschwitz wehen die Flaggen an den Dienstgebäuden des Bundes an diesem Samstag auf halbmast. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) ordnete zum Holocaust-Gedenktag Trauerbeflaggung an, wie ihr Ministerium am Morgen auf der Plattform X (vormals Twitter) mitteilte. Bundesweit wird an diesem Samstag mit zahlreichen Veranstaltungen an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert. Faeser wollte bei einer Lesung in der Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück in Fürstenberg/Havel (11.30 Uhr) eine Rede halten.

Am 27. Januar 1945 hatten sowjetische Truppen die Überlebenden des deutschen Vernichtungslagers Auschwitz befreit. Die Nazis hatten dort mehr als eine Million Menschen ermordet, überwiegend Juden. Seit 1996 wird das Datum in Deutschland als Holocaust-Gedenktag begangen, die Vereinten Nationen haben das Datum 2005 zum Gedenktag ausgerufen.