Berlin (dpa) – Hertha BSC hat den Vertrag mit Innenverteidiger Linus Gechter vorzeitig verlängert. Wie der Berliner Fußball-Zweitligist mitteilte, unterschrieb der 20-Jährige einen neuen Kontrakt bis 2027. Sein Arbeitspapier wäre im kommenden Sommer ausgelaufen. Dann hätte Gechter den Verein ablösefrei verlassen können.

Der Juniorennationalspieler steht für den Berliner Weg, mit dem die Hertha wieder für mehr Identifikationsmöglichkeit in der Hauptstadt sorgen will. Der gebürtige Berliner kam 2015 mit elf Jahren zur Hertha. Bis auf eine kurzzeitige Leihe zu Eintracht Braunschweig spielte er im Seniorenbereich nur für seinen Jugendclub.

Am Samstag stand Gechter beim 1:2 zum Saisonauftakt gegen den SC Paderborn in der Zweitliga-Startelf. Der neue Trainer Cristian Fiél gab ihm auf der rechten Position in der Innenverteidigung den Vorzug vor Kapitän Toni Leistner. «Hertha ist mein Verein, hier bin ich großgeworden und spüre das Vertrauen der Verantwortlichen. Deshalb freue ich mich sehr, dass wir zusammen weitermachen», sagte Gechter.