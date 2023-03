Brandenburg/Havel (dpa/bb) – Eine Gaststätte hat in Brandenburg an der Havel gebrannt. Verletzt wurde dabei am Sonntagabend niemand, wie die Feuerwehr in der Nacht zum Montag mitteilte. Etwa 50 Einsatzkräfte rückten an, um das einzeln stehende Haus im Stadtteil Görden zu löschen. Die Brandursache war zunächst unklar. Nach Angaben der Polizei bewegt sich der Sachschaden im sechsstelligen Bereich.