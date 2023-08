Berlin (dpa) – Bei Erdarbeiten in Berlin-Biesdorf ist am Dienstag eine Gasleitung beschädigt worden. Ein Feuerwehreinsatz wurde ausgelöst. Die Einsatzkräfte wurden am späten Nachmittag verständigt, wie ein Feuerwehrsprecher am Abend mitteilte. Demnach war im Rahmen von Bauarbeiten eine sogenannte Erdrakete durch den Boden getrieben worden. Mit ihr sollte eine neue Leitung unter einer Straße verlegt werden. Das Gerät beschädigte allerdings eine bestehende Gasleitung.

Bis zu 50 Feuerwehrkräfte waren am Abend vor Ort, um eine Gasexplosion oder den Ausbruch eines Feuers zu verhindern. Am späten Abend war die Einsatzstelle unter Kontrolle, wie die Leitstelle der Feuerwehr bestätigte. Anwohner konnten während des Einsatzes in ihren Wohnungen bleiben.