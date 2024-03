Berlin (dpa/bb) – Wegen ausströmenden Gases aus einer Leitung sind am Donnerstag vorsorglich zwei Mehrfamilienhäuser in Berlin-Grunewald geräumt worden. Die Gasleitung wurde bei Bauarbeiten in der Bettinastraße beschädigt, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Die Feuerwehr rückte demnach am Vormittag mit 46 Kräften an. Auch am Mittag strömte weiter Gas aus. Verletzte gab es zunächst keine. Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht, sagte der Sprecher. Die Fontanestraße sei für den Busverkehr gesperrt worden, hieß es in einem Beitrag der Feuerwehr auf der Plattform X (ehemals Twitter).