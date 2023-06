Cottbus (dpa/bb) – Bei der Explosion einer Gaskartusche in Cottbus sind am Dienstagabend drei Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Die drei Personen im Alter von 33, 54 und 55 Jahren hatten in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus mit der Gaskartusche eines Campingkochers hantiert, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dabei sei die Gaskartusche explodiert.

Die zwei Schwerverletzten wurden von Rettungskräften zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die dritte Person erlitt leichte Verletzungen und wurde ambulant versorgt. Nach Angaben der Verletzten soll eine Fehleinstellung an der Gaskartusche die Explosion ausgelöst haben. Ein Feuer sei dabei nicht ausgebrochen, sagte ein Sprecher der Polizei. Wie es genau zur Explosion kam, wird den Angaben zufolge nun ermittelt.