Cottbus (dpa/bb) – In der Spremberger Vorstadt in Cottbus ist in einem Wohngebäude am Dienstagabend eine Gaskartusche explodiert. Dabei sind nach Angaben der Feuerwehr drei Personen verletzt worden. Eine von ihnen wurde vor Ort behandelt, die beiden anderen seien ins Krankenhaus gebracht worden.

Zur Ursache der Explosion machte die Feuerwehr keine Angaben. Beim Eintreffen der Feuerwehrleute sei keine Rauchentwicklung und auch kein Brand festzustellen gewesen. Explodiert sei eine sogenannte Kleingaskartusche, wie sie zum Beispiel beim Camping verwendet wurde.