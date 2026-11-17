Berlin (dpa/bb) – Auf Gaskunden des Energieunternehmens Gasag kommen im nächsten Jahr höhere Preise zu. Der Gasversorger erhöht wegen der Folgen des Iran-Kriegs den Erdgaspreis in der Grundversorgung. Erstmals seit 20 Jahren werde auch der Grundpreis erhöht, teilte das Unternehmen mit.

Nach einer Preissenkung Anfang 2026 habe man den Preis trotz der seit Monaten angespannten Lage auf den internationalen Energiemärkten lange stabil halten können, hieß es. «Doch der Iran-Krieg und seine Auswirkungen auf den internationalen LNG-Handel dauern an.» Hinzu kämen höhere Netzentgelte.





Konkret steigt der Arbeitspreis in der Gas-Grundversorgung den Angaben zufolge ab Januar um 2,98 Cent je Kilowattstunde (kWh). Der Grundpreis geht um 2,38 Euro monatlich nach oben.

Rund 60 Prozent der Kundinnen und Kunden im Tarif der Grundversorgung nutzen laut Gasag Erdgas zum Kochen und für die Warmwasserbereitung. Bei einem durchschnittlichen Verbrauch von 3.000 kWh steigen demnach die Kosten um knapp 10 Euro pro Monat. Werde Gas auch zum Heizen einer durchschnittlichen Berliner Wohnung genutzt und liege der Verbrauch bei etwa 12.000 kWh im Jahr, betrage die Mehrbelastung rund 32 Euro pro Monat.