Würzburg (dpa) – Wegen eines Gas-Austritts im Bordbistro hat ein ICE am Sonntag seine Fahrt am Würzburger Hauptbahnhof unterbrochen. Aufgrund des Vorfalls in dem Zug, der von Dortmund nach München unterwegs war, mussten zwei Bahn-Mitarbeiter ärztlich behandelt werden, wie eine Sprecherin der Bahn am frühen Sonntagabend auf Nachfrage mitteilte. Weitere Details zum Gesundheitszustand waren zunächst nicht bekannt.

Nach dpa-Informationen war im Bordbistro eine kleine Menge CO2 ausgetreten. Die Sprecherin sagte, es habe sich um einen harmlosen Vorfall gehandelt. Zuvor hatte die «Main-Post» berichtet.

Nach Angaben der Sprecherin konnte der ICE seine Fahrt nach kurzer Unterbrechung wieder fortsetzen. Dem Bericht der «Main-Post» zufolge hatte der Vorfall zu einem Großeinsatz am Würzburger Hauptbahnhof geführt.