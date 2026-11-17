Wittenberge (dpa/bb) – Ende April ist es so weit: Die Landesgartenschau (Laga) in Wittenberge eröffnet mit neu gestalteten Parkanlagen. Monate vor dem Start wird an dem Gelände in der Prignitz noch gebaut und vorbereitet. Im Rahmen der Tagung «Kabinett vor Ort» schaute unter anderem Brandenburgs Umweltministerin Hanka Mittelstädt (SPD) vorbei und hatte bei einem Rundgang eine Förderung von rund 10.000 Euro für die Kleingartenanlage Herrenwiesengrund dabei.

Die Anlage sei «die älteste urkundlich belegte Kleingartenanlage in den Grenzen des heutigen Landes Brandenburg», hieß es vom Ministerium. Nicht zuletzt deshalb werde sie ein «besonderer Bestandteil» der Landesgartenschau. Der Plan: Schautafeln, die anlässlich der Laga die Geschichte der Kleingärten erzählen.





Gartenschau sucht Fotos der ältesten Kleingartenanlage

«Auf dem rund 15.000 Quadratmeter großen Gelände vom 1867 gegründeten Herrenwiesengrund soll zur Landesgartenschau beispielhaft gezeigt werden, wie leerstehende Flächen neu genutzt und durch innovative Konzepte wiederbelebt werden können.» Dafür werden den Angaben zufolge neun bislang ungenutzte Parzellen neugestaltet.

«Was einst als „Armengärten“ oder „Arbeitergärten“ zur Zeit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert begann, um Fabrikarbeitern in ihren grauen Mietskasernen eine Selbstversorgung mit gesunden

Lebensmitteln zu ermöglichen, entwickelte sich rasch zu einer breiten sozialen Bewegung», so Mittelstädt. Wer historisches und aktuelles Bildmaterial aus der Kleingartenanlage für die Laga beisteuern möchte, kann es an awm@laga-wittenberge.de senden.

Am 21. April 2027 soll die Landesgartenschau eröffnen. Insgesamt 187 Tage dauert sie – und Wittenberge putzt sich bis dahin weiter heraus. Im Clara-Zetkin-Park – dem Kerngebiet der Laga – wird es eine Wasserspielanlage und andere Spielangebote geben. Vom Wasserturm am Stadtpark aus können Besucherinnen und Besucher von einer Aussichtsplattform aufs Gelände gucken.