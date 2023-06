Potsdam/Berlin (dpa/bb) – Die Bildergalerie im Potsdamer Park Sanssouci und das Schloss Glienicke in Berlin sollen im kommenden Jahr für Besucher geschlossen bleiben. Grund seien nötige Einsparungen, teilte die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (SPSG) am Montagabend mit. Die öffentlichen Zuschüsse könnten auch im kommenden Jahr nicht erhöht werden und blieben trotz hoher Inflation, steigender Energie- und Baukosten sowie regulärer Tarifaufwüchse auf dem Niveau des vergangenen Jahres. Die Differenz zwischen Ausgabensteigerungen und Zuwendungen könne die Stiftung nicht allein ausgleichen. Durch die Schließung der beiden Einrichtungen im Jahr 2024 spare man circa 300.000 Euro, hieß es.

Mehrere Gründe seien ausschlaggebend für die Entscheidung gewesen. So sollten betriebsbedingte Kündigungen in der Fridericus Servicegesellschaft der Preußischen Schlösser und Gärten (FSG) «unbedingt» vermieden werden, erklärte die Stiftung. Die Beschäftigten der beiden betroffenen Einrichtungen sollen demnach 2024 in anderen Schlössern tätig sein. Auch habe man die Schlösser in Königs Wusterhausen, Caputh, Paretz, Oranienburg und Rheinsberg als «kulturelle Leuchttürme in den Regionen» auch 2024 öffnen wollen.

2016 hatte die Stiftung aus Spargründen sechs Einrichtungen geschlossen lassen müssen. «Die nun getroffene Entscheidung ist für SPSG und FSG gleichermaßen schmerzhaft und weckt Erinnerungen an das Jahr 2016», hieß es nun. Seit damals könnten diese Einrichtungen nur noch an ausgewählten Tagen besichtigt werden. Die Stiftung warnt: «Sollten die Zuschüsse an die SPSG im Jahr 2025 nicht signifikant steigen, droht der Bildergalerie und dem Schloss Glienicke dasselbe Schicksal. Zudem wären Schließungen weiterer Häuser im Unesco-Welterbe unausweichlich.»

Die Bildergalerie hatte Friedrich der Große von 1755 bis 1763/64 für seine Gemälde errichten lassen. Er präsentierte fast 180 Werke der flämischen und holländischen Barockmalerei, der italienischen Renaissance und des Barock sowie Skulpturen.