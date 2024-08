Berlin (dpa/bb) – Eine 57-jährige Fußgängerin ist in Köpenick von einer Tram erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge überquerte die Frau gestern Nachmittag die Gleise der Tram an der Haltestelle S-Bahnhof Köpenick in der Mahlsdorfer Straße. Dort habe sie offenbar die einfahrende Tram übersehen.

Trotz Gefahrenbremsung erfasste die Tram die 57-Jährige. Dabei habe sie schwere Kopf-, Oberkörper- und Beckenverletzungen erlitten. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Der Tramfahrer blieb unverletzt. Die Straße war nach dem Unfall für mehrere Stunden gesperrt. Auch der Straßenbahnverkehr wurde unterbrochen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.