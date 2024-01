Berlin (dpa/bb) – Eine Fußgängerin ist in Berlin-Mitte von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Am Montagabend habe die 58-Jährige die Fahrbahn des Bebelplatzes überquert und sei dabei von dem Wagen angefahren worden, teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit. Demnach wurde die 58-Jährige mit Kopf- und Rumpfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der 64 Jahre alte Fahrer des Autos sei wegen Kreislaufproblemen vor Ort behandelt worden.