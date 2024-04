Berlin (dpa/bb) – Ein Auto mit mehreren Insassen hat in Berlin-Charlottenburg eine Fußgängerin angefahren und ist danach weitergefahren. Die 50-Jährige überquerte am Samstagvormittag einen Fußgängerüberweg an der Kreuzung Kantstraße/Joachimsthaler Straße, als sie von dem Auto erfasst wurde, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Demnach stürzte die Frau auf die Straße und verletzte sich am Arm, Kopf und an der Hüfte.

Laut Polizei soll das Auto angehalten haben. Die Insassen stiegen aus und sollen mit der Verletzten gesprochen haben. Kurz darauf soll das Auto unerlaubt davongefahren sein. Die Verletzte fuhr mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nach Hause. Ihr Mann bemerkte die Verletzungen und brachte die 50-Jährige in eine Klinik. Die Polizei ermittelt.