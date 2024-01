Berlin (dpa/bb) – Beim Überqueren der Schulstraße in Berlin-Wedding ist in der Nacht auf Samstag eine Fußgängerin angefahren und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei soll die 26-Jährige ersten Erkenntnissen zufolge nicht auf den Verkehr geachtet haben. Ein 21 Jahre alter Autofahrer, der in Richtung Müllerstraße unterwegs gewesen sei, habe die Frau mit seinem Wagen erfasst. Sie verlor laut Polizei vorübergehend das Bewusstsein und wurde von Rettungskräften mit Verletzungen an Kopf und Arm in eine Klinik gebracht. Der 21-Jährige sei bei dem Unfall unverletzt geblieben.